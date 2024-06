Rośnie w całej Polsce i szkodzi. Lepiej pozbądź się z ogrodu

Robinia akacjowa, znana też jako grochodrzew , to gatunek drzewa z rodziny bobowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej, jednak szybko zaaklimatyzowała się na pozostałych kontynentach.

To wyjątkowa roślina ozdobna, która już w XVII wieku zdobiła parki i przestrzenie publiczne. W drugiej połowie XX wieku zauważono, że ma negatywny wpływ na środowisko. W Polsce uznawana jest za gatunek inwazyjny. "Zaleca się rezygnację z uprawy" - czytamy na oficjalnej stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Robinia akacjowa pochodzi z Ameryki Północnej. Osiąga od 20 do nawet 39 m wysokości. Korona drzewa jest luźna i nieregularna, zakończona ozdobnymi, kremowymi kwiatami. W Polsce pojawiła się już w XIX wieku. Ze względu na ozdobne kwiaty bogate w spadź sadzono ją przy ulicach, w parkach, skwerach, lasach, a także na wsiach.

W drugiej połowie XX wieku zauważono, że robinia jest gatunkiem ekspansywnym. Okazało się, że drzewo zmienia skład chemiczny ziemi i wydziela związki aleopatyczne, przez co uniemożliwia rozwój innych roślin.

Jak to zrobić? Jeśli nowe drzewko wyrosło tuż obok dorosłego osobnika, należy je wykopać, wyrwać lub wykosić, dbając o to, aby nie pozostawić żadnego fragmentu w ziemi. Pozostałości rośliny należy spalić lub kompostować w zamkniętym pojemniku. Po zakończeniu uprawy robinię należy usunąć razem z karpiną, aby zapobiec powstawaniu odrostów korzeniowych.

