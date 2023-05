Dyrekcja zaprosiła biskupa. Dostali szokujące wytyczne

"Strój galowy to dress code obowiązujący danego dnia i albo się dostosuj, albo wracaj na drzewo być dzikusem", "A co się stanie, jak dziecko się tak ubierze? Przecież nie wymagają jakiś abstrakcyjnych rzeczy. Czy to ten bunt jest taki ważny?" - mówią osoby, którym komunikat nie wydaje się kontrowersyjny.