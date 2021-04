Dyrektorka podstawówki o nauczaniu hybrydowym. Oto jego powody

Gościem programu "Newsroom" WP była Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Pedagog wyjaśniła m.in. dlaczego nauczanie hybrydowe jest dobrym rozwiązaniem nawet dla szkół, których gmachy są dość duże by pozwolić na bezpieczny powrót uczniów. -Trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że nauczanie hybrydowe jest stworzone nie tylko dlatego, że dzieci znajdują się w szkole, ale również dlatego, że przyjście dzieci do szkoły powoduje olbrzymi ruch w społeczności, w transporcie, w poruszaniu się po mieście. Chodzi nie tylko o sam budynek szkolny, dlatego nawet jeżeli mamy budynek dość duży – i teoretycznie wydaje się, że wszystkie dzieci bezpiecznie się zmieszczą – to chodzi o to, aby ograniczyć poruszanie się w mieście, w transporcie. Z tego powodu robimy nauczanie 50 na 50 - wyjaśniła Kozakiewicz.

