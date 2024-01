Dyżurny ratownik TOPR o tragedii w Tatrach. Podaje przykład, który zmusza do myślenia

Ratownik podkreśla, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że to mógł być każdy z nas. Ci, którzy utrudniali ostatnią akcję, sami mogli być poszkodowani. - Wystarczyłoby, żeby szli chwilę wcześniej czy później, a oni mogli się znaleźć pod śniegiem – kończy rozmowę, podając taki przykład. I ma nadzieję, że to skłoni turystów do myślenia.