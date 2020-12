"Dziecko roku” – laureatką młoda wynalazczyni. Pierwsza taka nagroda w historii tygodnika Time

Dokonania nastolatki

Jak podkreśliła laureatka plebiscytu, ma nadzieję, że "zainspiruje innych do wymyślania rozwiązań na problemy świata".

Spośród 5000 kandydatów ze Stanów Zjednoczonych , Gitanjali Rao została wybrana do grona finałowej piątki. Swój sukces skomentowała w rozmowie z Angeliną Jolie:

Nie wyglądam na typowego naukowca. Wszyscy naukowcy, których widzę w telewizji, są starsi i zazwyczaj biali. (...) Dlatego bardzo chcę przekazać tę wiadomość: jeśli ja mogę to zrobić, ty możesz to zrobić i każdy może to zrobić – mówiła.