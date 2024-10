Wylej wokół grobu. "Wypali" chwasty aż do korzeni

Ok, rozumiem

Już niebawem dzień Wszystkich Świętych, dlatego to ostatni moment, aby zadbać o groby swoich bliskich. Zanim postawimy kwiaty i znicze, warto uporządkować również to, co znajduje się dookoła. Najczęstszym utrapieniem są chwasty, z którymi walczymy bezskutecznie. Zobacz, jak w łatwy i tani sposób ich się pozbyć.

Domowe specyfiki - ocet i soda

Zrywanie krzaków i pędów, które wyrastają wokół nagrobków to żmudny proces. Zamiast ręcznego wyrywania warto wspomóc się środkami, które w łatwy sposób temu zaradzą bez większego wysiłku. Sporo osób stosuje sól w walce z tym problemem. Jednak nie jest to do końca dobre rozwiązanie, bo w ten sposób szkodzimy także innym roślinom. Oprócz tego możemy zaszkodzić powierzchni nagrobka.

Ocet i soda dużo lepiej uporają się z tym problemem. Wybierając ocet, należy połączyć go z wodą w proporcji 2:1 i spryskać rosnące chwasty lub wylać miksturę bezpośrednio na glebę.

Jeśli zdecydujemy się jednak na sposób z sodą, to wystarczy bezpośrednio rozsypać ją tam, gdzie jest to konieczne. Co prawda działa wolniej, jednak skutecznie i bezpieczniej. Dla lepszego efektu powtórzyć kilka razy.

Boraks i agrowłóknina

Boraks to produkt, który dobrze sprawdzi się na niechciane rośliny. Jest to środek chemiczny, dlatego przy zastosowaniu należy ubrać odzież ochronną. 4 łyżki boraksu należy połączyć z 2 litrami wody, a następnie gotowym roztworem spryskać teren.

Agrowłóknina to tkanina, która jest przystosowana do zwalczania chwastów poprzez hamowanie ich ekspozycji na światło słoneczne. Taki materiał rozkładamy dookoła grobu, a na nim rozsypujemy żwir. Jeśli nie mamy jej w zasięgu ręki, możemy wykorzystać również grubą, czarną folię, która równie skutecznie powstrzyma wzrost chwastów.

