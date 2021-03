Dzieli ich 18 lat różnicy wieku. "Mówią Piotrowi, że wygląda młodo"

Piotr Rubik był już pełnoletnim młodym mężczyzną, powoli wchodzącym w dorosłość, gdy jego przyszła żona Agata dopiero pojawiła się na świecie. I choć, jak oboje zapewniają, wiek nie ma dla nich znaczenia, to jednak dzieli ich aż 18 lat. Niespełna dwie dekady różnicy dla niejednej pary mogłyby być barierą nie do przeskoczenia i powodem do rozpadu związku.

- Na razie nie obserwuję żadnych różnic, dlatego nie ma co się zastanawiać, co będzie później, za ileś tam lat. Być może te różnice wtedy się uwidocznią, ale na ten moment jesteśmy do siebie bardzo podobni. Lubimy ze sobą spędzać czas, bawią nas i denerwują te same rzeczy. Jesteśmy dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, dlatego nie dostrzegam tej różnicy wieku - wyznała Agata w rozmowie z Faktem.