Dziewięć czerwonych flag. Psycholożka zdradza zachowania toksyka

Pierwszym z nich jest aura tajemniczości. Jeżeli mężczyzna, z którym rozmawiamy, używa mało szczegółów i dużo uogólnień, mówiąc o swoim życiu osobistym, pracy, przeszłości czy rodzinie, może to być znak, że coś ukrywa. Jeśli czujemy, że jest dysproporcja między tym, co my dzielimy z nim, a tym, co on mówi, to prawdopodobnie nie chce być dla nas wyzwaniem, ale raczej próbuje coś przed nami ukryć.