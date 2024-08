Dziś kończyłaby 82 lata. Tą wypowiedzią wywołała skandal

Maria Kaczyńska urodziła się 21 sierpnia 1942 roku w Machowie. Po narodzinach rozpoznano u niej wadę serca, która wymagała operacji. Jako dziecko często chorowała na zapalenie płuc, przez co jej rodzina przeniosła się do Rabki. Ukończyła tam liceum, a po zdaniu matury rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych.

Po ukończeniu studiów przeniosła się do Gdańska. Rozpoczęła pracę w Instytucie Morskim, gdzie poznała swojego przyszłego męża, Lecha Kaczyńskiego. Pobrali się w 1978 roku.

Maria Kaczyńska była bardzo aktywną pierwszą damą. Objęła patronatem wiele akcji charytatywnych. W 2007 roku opowiedziała się za pozostawieniem Doliny Rospudy w nienaruszonym stanie. Sprzeciwiała się zaostrzeniu prawa aborcyjnego . W tym celu podpisała apel skierowany do parlamentarzystów, co spotkało się ze skrajną reakcją środowiska prawicowego.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!