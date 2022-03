Edyta Górniak drży o syna. I mówi o "prawach wszech kreacji boskiej"

Zaskakujące słowa gwiazdy

Górniak podkreśla jednak, że w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji stara się dostrzec dobro, powołując się na "prawa wszech kreacji boskiej". - Uwierz, a będzie ci dane. Widocznie wiele osób wierzyło w to, że będzie wojna i to jest taki hologram, który wyemitowali w stronę wszechświata. I też drugie bardzo ważne prawo – na początku było słowo, a słowo stało się ciałem, czyli się zmaterializowało. Jeżeli ludzie w milionach osób będą powtarzali: wojna, wojna, wojna, to ma to zupełnie inną częstotliwość na przestrzeni niż pokój, miłość, łagodność, harmonia, synchronizacja, dobro, wrażliwość, pokora, empatia. (...) Jeżeli będziemy wypełnieni treścią gniewu i słowem wojna to taką przestrzeń budujemy - artystka tłumaczy w wywiadzie dla tego samego portalu.