Edyta Górniak wrzuciła wymowne zdjęcie. Wygląda na to, że znowu zmienia miejsce zamieszkania

Edyta Górniak oficjalnie wróciła do jury programu "The Voice of Poland". To jednak nie koniec zmian w jej życiu. Najnowsze zdjęcie sugeruje, że znalazła także kolejny dom. Gdzie tym razem przeprowadzi się diva?

Edyta Górniak zasugerowała na Instagramie, że znalazła kolejne miejsce, w którym będzie miała swój dom. "My happy place" (ang. "Moje szczęśliwe miejsce" lub "Moje miejsce, gdzie czuję się szczęśliwa") - napisała pod zdjęciem, na którym stoi plecami do obiektywu, z twarzą skierowaną w stronę gór. Czy to oznacza, że przeprowadzi się na Podhale?

Edyta Górniak przeprowadza się na Podhale

Nadchodząca jesień będzie dla Edyty Górniak pracowitym okresem. Po pięciu latach przerwy znów zobaczymy ją w jury "The Voice of Poland", w którym zasiądzie wraz z Urszulą Dudziak, Tomsonem i Baronem oraz Michałem Szpakiem. Edyta ma zamiar ukończyć także kolejną płytę, którą promuje utworem "Lime (TeQuila-ila)". Do tego - jak zapowiedziała - rozgląda się za nowym domem.

"Edi wynajmuje dwa mieszkania: w Krakowie i w Warszawie. Będzie mieszkać na dwa domy, ale cieszy się, że od września znów będzie bliżej Allana i będą spędzać razem więcej czasu" - powiedział magazynowi "Party" znajomy artystki. Ona z kolei w rozmowie z portalem fakt24.pl na temat jej najbliższych planów zdradziła, że planuje zakup nieruchomości w polskich górach i chce ją nabyć jeszcze przed wydaniem płyty.

Najnowsze zdjęcie na Instagramie może wskazywać na to, że Edycie Górniak udało się znaleźć dom na Podhalu. Gwiazda pod fotografią, na której pozuje plecami do obiektywu, z twarzą skierowaną w stronę ukochanych gór napisała: "Nie walcz o szczęście. Samo cię znajdzie". Na zdjęcie nałożyła dodatkowo tekst: "My happy place".

Pod postem Edyty Górniak, poza zachwytami nad jej osobą, pojawił się także komentarz sugerujący, że być może gwiazda jest ponownie zakochana. "Nowa miłość?" - zapytała fanka. Choć Edyta nie odpisała, można się domyślać, że chodzi jednak o nowy dom.

