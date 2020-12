Edyta Górniak wspiera sąsiadów. Gwiazda odnajduje się w nowej społeczności

Od pewnego czasu Edyta Górniak mieszka w swoim wymarzonym domu w górach. Nim jednak na stałe przeniosła się do Tatr, demonstracyjnie ogłosiła szumne plany w mediach społecznościowych. W głównej mierze dotyczyły one rezygnacji z internetu oraz komórki. Jednak jej zapał szybko ostygł – Górniak zwierzyła się fanom, że to nie jest na razie dobry czas na "wyciszenie".

Edyta Górniak zadomowiła się na dobre w górach. (akpa)