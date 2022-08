Edyta Herbuś zapozowała do zdjęcia z welonem i bukietem. Co to oznacza?

Edyta Herbuś w welonie zaintrygowała fanów

Widać zatem, że Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki tworzą poważny związek. Często są zatem bombardowani pytaniami o ślub. Do tej pory nie zdradzili swoich planów. Ostatnio jednak tancerka i aktorka opublikowała zdjęcie, do którego pozuje w welonie, trzymając bukiet pięknych kwiatów. Jak się okazało, to tylko promocja spektaklu "Ślub doskonały", w którym gra główną rolę.