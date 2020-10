Edyta Pazura pokazała zdjęcie z przygotowań do wielkiego wyjścia. Fani zachwyceni jej dystansem do siebie

"Z pamiętnika matki" – to cykl, który Edyta Pazura zapoczątkowała na swoim profilu na Instagramie. W ramach "pamiętnika" pokazuje, jak wygląda macierzyństwo i z jakimi wyzwaniami musi mierzyć się każda matka, bez względu na to, jaki zawód wykonuje.

Edyta Pazura pozuje w niedokończonym makijażu

Faktycznie opis dokładnie odwzorowuje to, co widzimy na fotografii. Fanów blogerki bardzo rozbawił post, ale również docenili jej szczerość i poczucie humoru. Pod adresem Edyty Pazury padło wiele komplementów, ale internauci dzielili się również własnymi skojarzeniami, które nasuwają im się, oglądając to zdjęcie. "Uwielbiam cię, Edytka!" , "Trochę jak ja, kiedy telefon wpadł mi do pół kilograma mąki. Piękna ty!", "Pani Edyto, pani w makijażu i bez makijażu pięknie wygląda", "Jesteś jedyną, która jest taka normalna! Uwielbiam" – komentowali.