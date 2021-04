Edyta Pazura zapozowała z bratanicą. "Co w rodzinie, to nie zginie"

W ostatnim czasie Edyta Pazura chwaliła się rajskimi wakacjami z mężem. Wcześniej zaś poinformowała fanów, że na wymarzony urlop zbierała pieniądze niemal 13 lat, odkładając do skarbonki monety. Po powrocie do domu, niemal natychmiast Pazura wróciła do zawodowych obowiązków, w tym projektowania ubrań. W związku z tym pokazała bardzo ważną dla niej osobę.

Edyta Pazura ma kilka projektów. Źródło: AKPA