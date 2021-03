Opieka nad niemowlęciem wykańcza Małgorzatę Rozenek i Radosława Majdana. To zdjęcie mówi wszystko

"Rodzic jak komandos"

- Dziękuję, myślę, że wszyscy rodzice są jak komandosi : kiedy możesz spać , to śpij. Niezależnie od pory dnia”

Jak Małgorzata Rozenek-Majdan łączy pracę z opieką nad niemowlęciem?

"Perfekcyjna" postawiła sobie poprzeczkę naprawdę wysoko. Nie dość, że nie zrezygnowała z wymagających, zawodowych projektów, po pojawieniu się na świecie Henia, to jeszcze w błyskawicznym tempie wróciła do formy sprzed ciąży. Swoja aktywnością zawstydziłaby pewnie niejedną młoda mamę. Jednak Małgorzata Rozenek przyznaje- nie poradziłaby sobie bez pomocy niani. Na szczęście, pomaga jej zaufana osoba.

Taka opiekunka to prawdziwy skarb.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!