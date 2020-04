Efektowne białe spodnie. Do kogo pasują i jak stworzyć z nimi stylizacje?

Biały kolor może stanowić wyzwanie stylizacyjne, przez co wiele kobiet ma wątpliwości przy wyborze ubrań w takim właśnie odcieniu. Podobnie dzieje się z białym spodniami, które choć idealnie wpisują się w wiosenno-letnią stylistykę, to wciąż okazują się problematyczne przy dobraniu zestawów. Jeśli szukasz inspiracji związanej z białymi spodniami, poniżej znajdziesz najważniejsze wskazówki.

Dobrze dopasowane białe spodnie pasują do każdej kobiecej sylwetki. W zestawach z eleganckimi bluzkami będą bazą dla szykownego stroju, a dołączając do nich klasyczne koszulki z krótkimi rękawami zyskasz modny i wygodny komplet na co dzień. Jeśli jesteś zaintrygowana podobnymi pomysłami, dalsze podpowiedzi o białych spodniach czekają na ciebie.

Do kogo pasują białe spodnie?

Tak naprawdę białe spodnie mogą nosić kobiety niezależnie od wieku. Biel jest kolorem, który bardzo dobrze komponuje się z innymi kontrastowymi odcieniami. Dlatego też sprawdzi się zarówno u miłośniczek miejskiego stylu, jak i u kobiet ceniących elegancję. Białe spodnie można śmiało nosić do pracy albo na bardzo ważne spotkanie, z drugiej strony świetnie wypadną w przypadku luźnych stylizacji. Jak widzisz, możliwości jest bez liku, wystarczy odrobina wyobraźni. Pamiętaj, że białe spodnie muszą być idealnie dobrane do twojego rozmiaru, bo w przeciwnym wypadku łatwo o modową wpadkę.

Dodatki do białych spodni

Jednym z bardzo ciekawych pomysłów stylizacyjnych z białymi spodniami jest tzw. total look. Ten tren podbił Instagram w błyskawicznym tempie! Jeżeli wciąż zastanawiasz się, co założyć do białych spodni, po prostu połącz je z bielą. Prezentując się od stóp do głów w bieli, udowodnisz, że moda nie ma przed tobą tajemnic, a oprócz tego przyciągniesz wzrok wielu osób. Pokażesz, że potrafisz wyczuć styl niezależnie od okoliczności.

Zobacz także: Jak dbać o jeansy?

Buty do białych spodni

Doskonale do białych spodni pasują sneakersy, trampki, a w przypadku spodni ¾ możesz wybrać także buty sięgające kostek. Możesz szukać modeli butów nie tylko w bieli, ale także w kontrastowych kolorach, które idealnie podkreślą twoje białe spodnie. Na wiosnę kieruj się zasadą wygody, dlatego też staraj się wybierać obuwie lekkie, np. balerinki, mokasyny czy inny rodzaj półbutów. Jeśli lubisz włączać odrobinę szaleństwa, koniecznie załóż do jasnych spodni neonowe tenisówki, które są hitem od kilku sezonów.

Zasady doboru bluzek do białych spodni

Choć białe spodnie pasują do wszystkiego, warto pamiętać o kilku prostych zasadach. Przede wszystkim mając na sobie jasne spodnie i ciemną bluzkę, optycznie powiększysz dolną partię ciała. Najlepiej sprawdzają się przy kremowych lub białych bluzkach albo lnianych/jeansowych koszul. Doskonałym pomysłem jest zestawienie białych spodni z pastelową górą – dzięki temu zyskasz świeży i lekki wygląd.

Zadbaj o bieliznę do białych spodni

Nieumiejętnie dobrana bielizna stanie się powodem do kolejnej wpadki. Najlepiej zdecyduj się na cielistą i bezszwową bieliznę, która nie będzie prześwitywać spod białego materiału spodni. Dokładnie sprawdź swoją stylizację w lustrze i w świetle dziennym, aby przekonać się, że na pewno wszystko dobrałaś perfekcyjnie. Pamiętaj, że dopasowana do ciebie bielizna zakryje to, co trzeba, a dodatkowo sprawi, że twoje białe spodnie będą wyglądać zawsze olśniewająco.