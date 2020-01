WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne ombre lips + 1 cieniowane usta Joanna Kobylańska 2 godziny temu Efektowne ombre lips. Prosty sposób na pełniejsze usta Jeśli marzysz o pełniejszych ustach, świetną alternatywą może się okazać wypróbowanie tzw. ombre lips. Dzięki użyciu kilku tonacji szminek, wyczarujesz na swoich ustach optyczny efekt pełniejszych warg, a przy tym nie musisz obawiać się przenikaniem odcieni, bo sama decydujesz, jaki rezultat chcesz uzyskać. Ombre lips jest trendem w makijażu, który od dłuższego czasu gości w niemal wszystkich sezonach. Jak stworzyć wymarzony efekt wydatnych ust? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Ombre lips wprowadzi efekt optycznie większych warg (Pixabay.com, Fot: kaboompics) Cieniowanie ust, czyli ombre lips, dodaje makijażowi ciekawego wykończenia. Łączenie dwóch lub więcej kolorów pozwala na swobodne eksperymentowanie z efektem. Ombre lips nawiązuje do innych trendów tego typu związanych z włosami czy paznokciami, co oznacza, że jeszcze długo trendy te pozostaną na topie. Jeśli jesteś ciekawa, jak w prosty sposób wykonać cieniowane usta, poniżej znajdziesz kilka przydatnych wskazówek. Ombre lips – wybór pomadki/błyszczyka Najczęściej do ombre lips polecane są pomadki o matowym wykończeniu lub błyszczyki szybko zastygające na ustach. Ich konsystencja ma znaczenie pod kątem trwałości całego makijażu, ponieważ płynne szminki mogą bardzo szybko zniweczyć cały efekt, gdy zleją się w jeden kolor. Jeżeli zależy ci na jak najdłuższym wrażeniu cieniowania ust, wybierz kosmetyki o dobrej jakości, które zapewnią ci matowy i mocno kryjący rezultat ombre lips. Stawiaj na matowe błyszczyki, ponieważ nie wysuszają, lecz dodatkowo nawilżą twoje usta i utrzymają się nawet podczas posiłków. Ombre lips – dobór kolorów Tak naprawdę wybór kolorów do ombre lips zależy od indywidualnych preferencji. Możesz postawić na ulubione odcienie albo wykonać cieniowanie przy pomocy znanych ci matowych błyszczyków. Pamiętaj o kluczowej zasadzie – niezależnie od tego, ile produktów do ombre lips wybierasz, muszą one być do siebie zbliżone tonacją. W końcu nie chcesz uzyskać karykaturalnego efektu! Im mniej rzucające się w oczy przejścia pomiędzy odcieniami, tym lepiej, bo uzyskasz lepszy, naturalniejszy i optycznie pełniejszy makijaż ust typu ombre lips. Zobacz także: 3 zastosowania czerwonej szminki. Zrobicie nią cały makijaż Ombre lips – wykonanie Na początku ombre lips obrysuj krawędzie ust (albo za pomocą kredki albo błyszczyku) kolorem bazowym. Mając do dyspozycji 2, 3 lub 4 kosmetyki staraj się nakładać ich niewiele, aby nie przesadzić z finałowym rezultatem. Musisz sprawnie malować usta, by linie pomiędzy szybko zastygającymi błyszczykami przebiegały płynnie. Dzięki jasnym krawędziom w ombre lips, uzyskasz świetny efekt optycznie powiększonych warg. Jeśli masz wąskie usta, postaw na jaśniejszą tonację na zewnątrz, przechodzące stopniowo w ciemniejsze odcienie. Mając cieniowane usta, nie musisz już martwić się o pozostałe elementy makijażu, ponieważ wystarczą delikatnie podkreślone oczy. Ombre lips – wariant koreański Prawdziwym hitem w trendach ombre lips jest wariant koreański. O ile w przypadku klasycznego cieniowania ust dobór kolorów jest uniwersalny, o tyle w tym przypadku korzysta się wyłącznie z matowych błyszczyków w kolorystyce różowej. Wiąże się to głównie z kulturą koreańską, gdzie kobiety wyglądają bardzo młodo, więc wybierają delikatne oraz kobiece barwy. Koreańskie ombre lips na pewno spodobają się kobietom, które wolą lekki, ale równie efektowny rezultat. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne