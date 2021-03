Egzotyczny eksperyment. Przez 12 dni jadła tylko banany

Amerykańska dietetyczka Yulia Tarbath przez 12 dni jadła tylko banany. Ten nietypowy eksperyment okazał się przynieść zaskakujące efekty.

Amerykańska dietetyczka Yulia Tarbath postanowiła obalić mit na temat jedzenia maksymalnie trzech bananów dziennie i na 12 dni ograniczyła swoją dietę tylko do tego egzotycznego owocu.

Co się wydarzyło z jej ciałem przez ten czas?

Okazało się, że po tych kilkunastu dniach układ pokarmowy Yulii zaczął lepiej pracować. Organizm nie musiał trawić innych pokarmów i dzięki temu kobieta przestała mieć problemy ze wzdęciami i bólami brzucha. Dietetyczka przyznała także, że dzięki temu, że banany posiadają sporą ilość potasu i innych składników odżywczych, wyciszyła się i odstresowała. Yulia Tarbath już po kilku dniach detoksu, zauważyła dużą poprawę kondycji swojej skóry, która stała się bardziej nawilżona i gładka, mimo że kobieta nie stosowała w tym czasie żadnych balsamów i kremów. Efektem bananowego detosku był też spory spadek masy ciała.

Yulia Tarbath informując o wynikach eksperymentu, który na sobie przeprowadziła, dodaje także, że podczas bananowego detoksu można wzbogacić dietę o sałatę, seler, inne zielone warzywa i wodę kokosową.

Jak stosować dietę bananową?

Zanim wpadniesz na pomysł, żeby jeść tylko banany, musisz pamiętać, że to bardzo monotonna i uboga w wiele składników odżywczych dieta. W związku z tym jedzenie tylko i wyłącznie bananów nie powinno być stosowane zbyt długo.

Wypróbowanie bananowego detoksu, najlepiej zacząć od weekendu. Lepiej nie narażać organizmu na szok w trakcie tygodnia, gdy pracujesz i nie możesz sobie pozwolić na skutki uboczne odtruwania, jakim bywa np. ból głowy. Jak informuje Yulia Tarbath, dieta bananowa nie wymaga ograniczenia kalorii, więc można zjadać nawet około 20 sztuk dziennie.

Jak obliczyć, ile bananów powinno się jeść podczas dnia? To proste. Licząc, że średniej wielkości banan ma ok. 100 kcal, wystarczy podzielić dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, czyli ok. 2000 kcal przez ilość zjadanych posiłków, czyli np. 5. Wtedy wychodzi, że każdy posiłek powinien dostarczyć ok.400 kcal, czyli można zjeść po 4 banany na śniadanie, lunch, obiad, podwieczorek i kolację.

