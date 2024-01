Ekskluzywny look z dresami? 50-latki udowadniają, że to możliwe. Stylizacja Kożuchowskiej to petarda

Na szczęście w ostatnim czasie zmieniło się w tej kwestii naprawdę dużo i wszystko wskazuje na to, że w 2024 roku pokochamy komfortowy look w bardziej eleganckiej wersji. Kożuchowska, Racewicz i Drzyzga pokazując się w dresach i na Instagramie, i na wizji, udowodniły, że potrafią stworzyć szykowny look z wygodnych elementów garderoby, a przy tym wyglądać ultrastylowo. To nie tylko wyraz zmiany w modzie, ale także świadectwo tego, jak zmienia się postrzeganie mody przez dojrzałe kobiety. Zobacz komfortowe stylizacje celebrytek – może zainspirujesz się wyborem którejś z nich? Zaczynajmy.