Eksperci ostrzegają. Nie lekceważ czerwonych kropek

Świerzb to choroba zakaźna, którą wywołują roztocza drążące tunele w naskórku i wywołujące swędzącą, czerwoną wysypkę, najczęściej w postaci małych kropek. Jak podaje brytyjski NHS (Narodowa Służba Zdrowia), wysypka nasila się szczególnie w nocy i może rozprzestrzeniać się po całym ciele.

Profesor Kamila Hawthorne, przewodnicząca Royal College of General Practitioners, ostrzega, że choć choroba nie jest uważana za zagrażającą życiu, może prowadzić do poważnych komplikacji. "Świerzb może być bardzo swędzący i drażniący. Jeśli nie zostanie odpowiednio leczony, może się rozprzestrzeniać i prowadzić do powikłań, takich jak wtórne zakażenia skóry lub nasilenie innych problemów dermatologicznych" – wyjaśnia ekspertka na łamach ladbible.com.