Ekspert od mowy ciała o Amber Heard. "To dalej był teatr"

W jej zachowaniu było widać trzy fazy. Najpierw strach, ale i wiarę w to, że ława przysięgłych przyjmie jej wersję. Potem było zaskoczenie i procesowanie tego, co się stało. Miałem wrażenie, że ona nie do końca wierzy w to, co słyszy. Szczególnie na początku, kiedy ona dostawała te informacje i widać było, że nie bardzo wie, co się dzieje. Kiedy zaczęto ogłaszać wyrok w stosunku do Johnny’ego Deppa, jej reakcja weszła w trzecią fazę i zaczęła przechodzić we wściekłość.