Ekspert ocenił mowę ciała Elżbiety Witek. "Była totalnie zdezorientowana"

Na początku Elżbieta Witek robiła dobrą minę do złej gry

"To, co robiła pani marszałek przed ogłoszeniem wyników głosowania, a to, co działo się po, to są dwa kompletnie inne oblicza pani marszałek. W pierwszej części, zanim jeszcze ogłoszono wyniki głosowania, Elżbieta Witek siedziała z szeroko rozłożonymi ramionami – w ten sposób demonstrowała pewność siebie. Starała się też utrzymać pokerową twarz z delikatnym uśmiechem, aczkolwiek miała świadomość tego, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zostanie wybrana. Widać, że trudno jej było trzymać nerwy na wodzy" – wyjaśnił w Plejadzie ekspert od mowy ciała Maurycy Seweryn.