Elena Łużkowa. Córka rosyjskich oligarchów nie sympatyzuje z Putinem

Co robi teraz Elena Łużkowa?

Elena Łużkowa, starsza córka rosyjskiej pary oligarchów, do tej pory mieszka w Londynie. Pod koniec 2019 roku otworzyła tam nawet swój własny biznes – kawiarnię w Covent Garden o nazwie Yeda. W jednym z postów na Instagramie wyznała, że był to projekt, nad którym pracowała przez dwa i pół roku. Reklamuje się również tym, że wszystkie produkty są tam wegańskie, ale przez to wcale nie mniej smaczne.