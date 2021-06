Eliza Wydrych-Strzelecka: "nastoletni bunt" przeżywam w wieku 31 lat

Nurt psychodynamiczny zakłada istnienie nieświadomości, czyli części psychiki, do której nie mamy dostępu z poziomu świadomości. To tam znajdują się wyparte wspomnienia, lęki, pragnienia, konflikty wewnętrzne. Czasem nieświadomość daje o sobie znać np. podczas snów (treści z nieświadomości w sposób symboliczny ujawniają się w naszych snach i dużo do nas mówią). Uzyskanie wglądu do nieświadomości jest możliwe podczas psychoterapii. Dotarcie do tych ukrywanych przez tyle czasu treści jest często trudne, niezrozumiałe, szokujące, smutne, przytłaczające, dlatego tak ważne jest, by obok był specjalista, który nam to wszystko wytłumaczy, wesprze i pomoże oswoić.