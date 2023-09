Emerytury księży. Kwoty są niewyobrażalne

- To, jaką emeryturę będzie miał ksiądz, który osiągnął 65. rok życia, zależy od tego, jakie składki odprowadzał do ZUS w czasie swojej posługi – powiedział w rozmowie z "Super Ekspressem" ks. dr Marcin Jiers, rzecznik Diecezji Bydgoskiej. Jak podaje gazeta, duchowni odprowadzają do ZUS składki od najniższego dochodu, czyli 2600 zł brutto, co daje 1920,62 zł netto. Jeśli ksiądz jest zatrudniony w policji, wojsku czy szkole, to składki za niego odprowadza pracodawca.