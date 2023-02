Emily Ratajkowski w krótkich włosach. To odważne i drapieżne cięcie

Emily Ratajkowski lansuje modną fryzurę

Jedną ze współczesnych ikon stylu jest Emily Ratajkowski, która oryginalną fryzurą zainspirowała kobiety do zmiany na głowie. Odważna fryzura modelki ma w sobie buntowniczy pierwiastek. Z drugiej strony nawiązuje do stylu lat 20., kiedy kobiety sprytnie spinały włosy do wysokości ucha.