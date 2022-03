Emma Heming skradła serce Bruce’a Willisa. Tak wygląda historia ich miłości

Z okazji 12. rocznicy Heming napisała natomiast: "Na pewno kocham tego faceta do księżyca i z powrotem! Mimo że były chwile, w których chciałbym zabrać go na księżyc, podrzucić i wrócić solo!" "Nie ma nikogo, z kim chciałbym przejść przez tę szaloną rzecz zwaną małżeństwem, oprócz niego. Jest moją rodziną, dał mi rodzinę (i nie tylko), o której marzyłam i kocham go do głębi" - dodała.