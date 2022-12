Erotyczne postanowienia noworoczne: więcej rozmów, więcej zabawek i… więcej seksu

Zachęcam też kobiety do tego, żeby poznawać łechtaczkę na własną rękę. Kobiety nigdy nie będą na równi z mężczyznami, dopóki ten nasz narząd będzie ignorowany. Co ważne, trzeba pamiętać, że łechtaczka to nie jest penis wywrócony na lewą stronę, potrzebuje innego rodzaju stymulacji, wilgoci, pocierania, masowania. Jak słyszę, gdy ktoś mówi, że kobiety są skomplikowane w łóżku, to mówię mu: pozwól kobiecie poocierać się łechtaczką o to, o co ma ochotę, bez oceniania jej, że jest wulgarna, nienormalna, że się zachowuje jak kotka w rui. Kiedy kobiety mają się tylko w łóżku podobać, dopasowywać się do męskich potrzeb, ich pragnienia są pomijane, a łechtaczki ignorowane, a mimo to oczekuje się od nich przeżywania orgazmu, to jest tak, jakby ktoś oczekiwał od mężczyzn, że on będą szczytowali od pociągania za włosy łonowe w czasie gry wstępnej.