Estończycy ją wybrali. Wszyscy mówią o jej stosunku do Rosji

Urodzona w Tallinnie polityczka najpierw pracowała jako asystentka dyrektora teatru, a następnie prawniczka. Przygodę z polityką rozpoczęła w 2010 roku, gdy dołączyła do Estońskiej Partii Reform. Była posłanką tej partii, następnie wybrano ją do Europarlamentu. W 2019 roku wróciła do krajowej polityki, a dwa lata później prezydent Estonii powierzyła jej misję stworzenia rządu.