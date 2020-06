Etan Patz. Jego zaginięciem żyła cała Ameryka. Historia 6-latka zmieniła świat

25 maja 1979 miał być dla Etana Patza dniem wyjątkowym. To wtedy 6-latek miał po raz pierwszy w życiu samodzielnie pojechać do szkoły i wrócić z niej autobusem. Przed godziną 8 rano wyszedł na przystanek. Gdy po skończonych lekcjach chłopiec nie wrócił do domu, rodzice zaczęli się martwić. Okazało się, że Etan nigdy nie dojechał do szkoły.