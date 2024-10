Już nie musi pracować. Nie jest tajemnicą, na czym się dorobiła

Ewa Chodakowska ma smykałkę do biznesu. Po raz kolejny trafiła na listę 50. najbogatszych Polek.

Ewa podzieliła się osobistym wyznaniem w rozmowie z tygodnikiem "Wprost". Zdradziła, że jakiś czas temu została oszukana przez bliskie jej osoby . To zdarzenie rzuciło nowe światło na budowanie świadomych relacji międzyludzkich.

Trenerka przyznała, że ta sytuacja wiele ją nauczyła. Dzięki temu jeszcze bardziej zaczęła ufać swojej intuicji . Od teraz zwraca szczególną uwagę na to, kto jest w jej gronie przyjaciół oraz doradców.

