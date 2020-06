Ewa Farna podzieliła się zdjęciem synka. Piękne słowa wokalistki

"Dzień dziecka. Jeżeli mieć zamknięta głowę, to tylko w świecie fantazji i radości. Popatrzmy czasami na świat ich oczami" – napisała wokalistka pod zdjęciem.

Wpis skomentowali obserwatorzy artystki. Odnieśli się do jej przemyśleń na temat ludzkiej natury. "Pracuje z dziećmi i to prawda. Te małe szkraby to najwięksi nauczyciele życia", "Bo dzieci żyją chwilą, która trwa. I to jest piękne . A my dorośli zatopieni we własnym świecie, czasem szukamy na siłę problemów" – napisali fani pod fotografią. Nie zabrakło również życzeń. Na początku czerwca syn Ewy Farny będzie świętował pierwsze urodziny.