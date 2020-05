Ewa Minge: "nie boję się zupełnie upływającego czasu". Wszyscy patrzą na jej koszulkę

"Ludzie o dużym intelektualnym potencjale, zwłaszcza ci, którzy go szlifują i rozwijają przez naukę i ciężką pracę, dochodzą do swoich celów. Bywa, że cele te są niezwykle spektakularne, ale mało widoczne medialnie. (…). I media przez ostatnie lata wykreowały nowy symbol wartości i idącego za nim sukcesu. Człowiek piękny w ramach nowego piękna, obowiązującego w wirtualnej rzeczywistości, otoczony luksusem nieosiągalnym dla większości ludzi, wygięty na jachcie, wysiadający z super fury i trzymający w ręku najnowszy top gadżet. Czy pod tą powłoką jest jakakolwiek inna wartość, czy zapracował na ten gadżet sam... Rozumem, czy może jest jednym wielkim banerem reklamowym?" – pisze Ewa Minge.

Dodaje, że jej zdaniem popularność budowana na urodzie, która przemija, jest słaba. "Uroda może być cudownym dodatkiem do człowieka, ale dzisiaj każdy, przy pomocy filtrów, w wirtualnym świecie może być piękny" – pisze projektantka.

Ewa Minge o starzeniu się

Tłumaczy, że sama korzysta z aplikacji poprawiających wygląd. Ocenia, że nie widzi w tym nic złego, bo zna swoją wartość i nie buduje swojego świata tylko na fizyczności. "Tak, bawię się filtrami i nic w tym złego. Nie boję się zupełnie upływającego czasu, nie popadam w depresję, że tak szybko mija, bo nie ma żadnego wpływu na to, co mam w środku, co pozwala mi budować swój świat i swoje marzenia. Czas może być sprzymierzeńcem tylko rozumu" – pisze Minge.