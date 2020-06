Ewa Minge o wyborach 2020. "Niech wreszcie wybory dobiegną końca, bo od polsko-polskich wyzwisk robi mi się niedobrze"

"Niech wreszcie wybory dobiegną końca, bo od polsko-polskich wyzwisk robi mi się niedobrze. Bez względu na kierunek i kolor sztandaru, tak przed wyborami, jak i po pierwszej turze nie wierzę w to, co czytam w sieci, nie wierzę w to morze nienawiści, wymiociny i fekalia, jakimi obrzuca się drugiego człowieka z powodu takich, czy innych przekonań politycznych" – zaczęła swój wpis Ewa Minge.

Ewa Minge o wyborach 2020

"Ludzie co się z wami dzieje? Skąd ta wzajemna nienawiść, bo jeden woli trzaski a drugi dudy ? To nie filharmonia, to nie koncert życzeń. To wasz sąsiad ma inne zdanie i pełne prawo do niego! Sprawdź, czy na jego tle, to ty nie jesteś przypadkiem 'debilem, idiotą, kretynem'. Serio, czy lewa, czy prawa strona, ta sama tonacja, ta sama narracja pełna braku szacunku. Choć ostatnio to i polityki nie potrzeba, każdy temat jest jak ognisko zapalne i nabuzowani cholera wie, czym dyskutanci przelewają swoją wizję świata, tak agresywnie, by koniecznie skaleczyć adresata" – ciągnęła.