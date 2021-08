Ewa Minge tłumaczy, dlaczego ukrywa męża. Mocno się zdenerwowała

- (...) Nie znajdzie pan, ani jednego newsa na temat żadnych moich prywatnych relacji. Do niedawna na Wikipedii był tylko jeden mój syn, bo nikt nie wiedział, że jest drugi , bo on sobie nie życzył medialności. Proszę wierzyć mi, że cały hejt, który się wylewa na mnie, dotyczy moich bliskich. Jeżeli ktoś wyleje na mnie pomyje a obok mnie stoi dziecko czy mąż, czy ojciec, to te pomyje dotyczą również jego, po co? - zapytała retorycznie kończąc rozmowę.