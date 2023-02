Ewa Skibińska ma 60 lat i lubi swoje ciało. "Zawsze opalam się topless"

Skibińska przyłączyła się też do akcji #topfreedom, która otwarcie sprzeciwia się seksualizacji ciała, podnosząc przy okazji temat równego prawa do odsłaniania klatki piersiowej niezależnie od płci. Jak przyznała w tej samej rozmowie aktorka: "Tak naprawdę biorę w niej udział od co najmniej 30 lat, opalając się zawsze topless".