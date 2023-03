Ewa Skibińska na Dzień Kobiet. Sesja zdjęciowa w łóżku zachwyciła internautów

Ewa Skibińska wielokrotnie mówiła o tym, że nie wstydzi się pokazywać swojego ciała. Aktorka ma ze sobą świetną relację, a w podkreślaniu atutów nie widzi nic złego. To, że Skibińska akceptuje siebie wyraźnie widać po najnowszych publikacjach gwiazdy na Instagramie. Fotografie w skali szarości przyciągnęły uwagę internautów.

Artystka, która zrobiła aktorce zdjęcia, wybrała prostą scenerię. Ewa Skibińska pozowała topless prosto z hotelowego łóżka. Minimalistyczny plan i kolorystyka sprawiają, że oglądający skupia uwagę na postaci aktorki, która nie miała oporów, by zapozować w tak intymnych pozach.

"Piękne artystyczne zdjęcia", "To jest właśnie kobiecość", "Podziwiam panią, że nie krępuje się nagości" - przeczytamy wśród pojawiających się na Instagramie gwiazdy komentarzy.

Ewa Skibińska w wywiadzie dla Wirtualnej Polski podkreśliła, że pracuje ciałem. Do tego kocha swoją cielesność, lubi o siebie dbać i się rozpieszczać. Z tych względów komentarze czy nagłówki portali, traktujących o tym, w jaki sposób wygląda, kompletnie jej nie ruszają. Jedynym miejscem, gdzie pilnuje, aby te opinie nie przekraczały pewnych granic, są media społecznościowe.

