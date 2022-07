Są małżeństwem swingersów. "Irytuje nas hipokryzja związana z tematem zdrad"

Ona: U mnie obawy dotyczyły przede wszystkim wyglądu. Zadawałam sobie w duchu pytania: "A co jeśli ta kobieta okaże się atrakcyjniejsza?". Druga kwestia to oczywiście umiejętności seksualne. Pojawiały się myśli: "może ona jest po prostu lepsza, pokaże coś, czego ja do tej pory nie pokazałam". Z czasem okazało się, że to jest niemal niemożliwe – gdy jesteśmy długo w związku, znamy swoje preferencje, czułe punkty. Często dla tej trzeciej osoby jest to poprzeczka nie do przeskoczenia.