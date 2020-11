Eyeliner za 9 zł. Jego żelowa konsystencja zachwyci nawet najbardziej wymagające kobiety

Eyeliner to kosmetyk, który w kilka chwil zmienia oko. Z jego pomocą można wyczarować kocie kreski, ale świetnie poradzi sobie także przy delikatniejszym podkreślaniu oczu. Makijaż dzienny z eyelinerem to tak naprawdę prosty sposób na zawsze piękny i sprawdzony wygląd. A co powiesz na eyeliner w żelu za 9 złotych? Jego jakość zachwyci każdą kobietę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Eyeliner w żelu ułatwi rysowanie kresek. (Pexels)