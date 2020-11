Heidi Klum z mężem. Modelka pochwaliła się nieznanym dotąd talentem

Heidi Klum z mężem pod prysznicem

O Heidi Klum bywało głośno za sprawą jej nieudanych związków. Wydawało się, że jej małżeństwo z wokalistą Sealem jest idealne i szczęśliwe, ale niestety po blisko 7 latach para rozeszła się. Obecnie na Instagramie można podziwiać regularnie wrzucane zdjęcia modelki z jej obecnym mężem Tomem Kaulitzem. Wiele wskazuje na to, że Klum w końcu jest szczęśliwa.

Ostatnio Heidi Klum podzieliła się z fanami nagraniem, na którym widać, jak razem z mężem bierze wspólny prysznic. Relacja jest bardzo intymna i namiętna, co pokazuje gorące uczucie pomiędzy małżonkami. Chcąc nieco podrażnić się z fanami, podpisała nagranie krótkim komentarzem:

Ukryty talent Heidi Klum

Początkowo na nagraniu słychać donośne śmiechy małżonków. Po chwili jednak Klum zaczyna śpiewać ogólnoświatowy przebój filmowy, czyli "Into the Unknown" pochodzący z bajki "Kraina Lodu". Po chwili do żony przyłączył się Kaulitz, który zaczął zasypywać modelkę pocałunkami.