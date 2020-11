Pokazali je w "The Crown". Życie kuzynek Elżbiety II było piekłem na ziemi

Obie siostry urodziły się upośledzone. Żadna z nich nie nauczyła się mówić i według "The Telegraph" obie siostry zostały oficjalnie zdiagnozowane jako 'imbecylki'. W 1941 r., kiedy pierwsza miała 22 lata, a druga 15, bliscy skierowali je do instytucji, zwanej wówczas Królewskim Zakładem Chorób Psychicznych Earlswood w Surrey.

Siostry zostały opuszczone przez rodzinę królewską, a jedyne, na co mogły liczyć to roczna opłata w wysokości 125 funtów za opiekę nad nimi we wspomnianym szpitalu. Według twórców filmu dokumentalnego z 2011 r. nikt - nawet ich rodzice - nie odwiedzał Katherine i Nerissy, nie pamiętał o ich urodzinach ani nie wysyłał im kartek świątecznych. W rozmowie z "Thames News" w 1987 roku przedstawiciel szpitala tak powiedział o Nerissie: "O ile mi wiadomo, ostatnio krewni odwiedzili ją we wczesnych latach sześćdziesiątych".