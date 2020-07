Face framing. Czy słyszałaś o jednej z najmodniejszych fryzur na lato 2020?

Czas wakacji sprzyja zmianom fryzur czy koloru włosów, ale czy słyszałaś o modnym zabiegu zwanym face framing? Nazwa może początkowo wydawać się myląca, lecz efekt, który można osiągnąć dzięki zastosowaniu tej koloryzacji, naprawdę zachwyca oraz zaskakuje. Face framing to obecnie prawdziwy hit we fryzjerstwie, dlatego też powinnaś wiedzieć, o co chodzi.

Face framing pozwala na uzyskanie bardzo delikatnej, ale modnej koloryzacji. (123RF)