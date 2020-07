Puder do włosów. Czy wiesz jak go stosować, aby uzyskać bujną fryzurę?

Puder do włosów to kosmetyk, który w zaledwie kilka chwil uniesie każdą fryzurę. Dzięki temu każdy może cieszyć się z efektu gęstych włosów, niezależnie od ich kondycji. Puder do włosów przede wszystkim powinien być lekki, aby jednocześnie nadać fryzurze odpowiedni kształt czy formę. Co jeszcze warto wiedzieć o tym kosmetyku?

Stosowanie pudru do włosów pozwoli na osiągnięcie znacznej objętości i gęstości. Staje się coraz bardziej popularny, a jego niewątpliwą zaletą jest to, że nie niszczy pasm. Składniki zawarte w pudrze do włosów otulają każdy kosmyk w taki sposób, aby je skutecznie pogrubić i nieco unieść. Kosmetyk idealnie sprawdzi się u wszystkich osób, które marzą o gęstej fryzurze.

Puder do włosów – kto powinien skorzystać?

Puder do włosów jest szczególnie polecany osobom z oklapniętymi włosami. Kosmetyk ten nie obciąża pasm, więc może być skuteczną alternatywą dla innych produktów przeznaczonych do stylizacji. Z jego pomocą znacznie łatwiej podniesiemy pasma u nasady, co w efekcie pozwoli na cieszenie się z gęstszej fryzury. Puder do włosów bardzo dobrze sprawdzi się do szybkiego odświeżenia uczesania. Jeśli nie masz czasu na poświęcenie więcej uwagi swoim pasmom, puder zdecydowanie ułatwi zadanie.

Puder do włosów – jak działa?

W składzie praktycznie każdego pudru do włosów dostępnego na rynku znajdują się mikrowłókna, które skutecznie przywierają do kosmyków, zwiększając ich objętość. Zdecydowanie ułatwia i przyspiesza ułożenie fryzury, ale nie tylko. Posypane pudrem nieco przetłuszczone pasma odzyskają świeżość, ponieważ kosmetyk doskonale wchłania nadmiar wydzielonego łoju. Puder do włosów jest znacznie skuteczniejszy niż suchy szampon i przy okazji można szybko go wyczesać.

Puder do włosów – jakie są rodzaje?

Najczęściej spotkasz pudry do włosów, które zostawiają na pasmach matowe, ale przy tym naturalne wykończenie. Jednak zdarzają się warianty, które mają za zadanie nabłyszczyć włosy, lecz są one mniej popularne. Delikatny połysk jest wskazany szczególnie u osób narzekających na brak delikatnego lśnienia. Bez obaw, żaden z pudrów do włosów nie spowoduje szybszego przetłuszczania się pasm.

Puder do włosów – jak go używać?

Najlepiej stosować puder do włosów u nasady, dzięki temu nawet cienkie kosmyki zyskają na objętości. Przed użyciem należy wstrząsnąć opakowaniem, po czym nasypać na dłoń odrobinę produktu i wmasować u nasady. Można również zaaplikować go w miejsca, które dodatkowo powinny zostać uniesione. Staraj się używać mniejszych ilości pudru – unikniesz ich niepotrzebnego sklejenia. Na koniec możesz rozczesać włosy i jesteś już gotowa.

