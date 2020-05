Toner do włosów. Jak go używać i jakie są jego rodzaje? Poznaj ciekawą metodę koloryzacji

Toner do włosów jest jednym z niezawodnych sposobów na podbicie i ożywienie koloru włosów. Często określany jest mianem półtrwałego koloru, ponieważ jego odcień stopniowo zanika po kilku tygodniach. Toner do włosów jest bezpiecznym produktem do koloryzacji, ponieważ nie wnika głęboko w strukturę pasm.

Dzięki stosowaniu tonera do włosów zyskasz piękne refleksy oraz poświatę. Nie musisz martwić się tym, że koloryzacja zniszczy twoje włosy, ponieważ przy pomocy tonera osiągniesz efekt odświeżenia bez trwałej ingerencji. Jeśli dotychczas nie stosowałaś tego typu produktu do farbowania, koniecznie sprawdź najważniejsze informacje. Co powinnaś wiedzieć o tonerze do włosów?

Toner do włosów – co to właściwie jest?

Tak właściwie toner do włosów jest bardzo delikatną farbą do włosów, zawierającą w sobie śladowe ilości amoniaku (zdarzają się także warianty pozbawione amoniaku). Tonerem subtelnie zmienisz kolor włosów, a przy tym wyraźnie poprawisz ich wygląd. Jest to typ farby, który dosyć szybko się zmywa, ponieważ wystarczy 6-8 myć. Toner nie wnika głęboko we włosy, dlatego też farbuje wyłącznie ich powierzchnię. Nie niszczy pasm i daje bardzo wiele możliwości koloryzacyjnych. Tonerem do włosów możesz odświeżyć kolor albo nadać zupełni nowy odcień pasm.

Toner do włosów – jakie są jego zalety?

Toner do włosów jest świetnym pomysłem dla kobiet, które chcą nadać swoim pasmom bardziej wyraźnego koloru. Równie dobrze wypadnie w przypadku, gdy będziesz chciała sprawdzić, jak wyglądasz w konkretnym kolorze, ale nie chcesz trwałej koloryzacji. Toner do włosów jest bardzo lekki i nie obciąża, a także pozwala na usunięcie niechcianych odcieni na włosach. Wszystko zależy od rodzaju tonera. Zdecydowanie lepiej działa na pasma niż koloryzująca płukanka, ponieważ nie pozostawia dziwnej poświaty.

Toner do włosów – jakie są rodzaje?

Podobnie jak klasyczne farby, tak i tonery do włosów można podzielić na kilka kategorii. Wszystko zależy od koloru włosów, na których mają być użyte. Masz do wyboru:

toner do włosów blond – zwalcza żółtawe i miedziane odcienie. Dodaje włosom odcienia platyny, różowego złota albo liliowej barwy;

– zwalcza żółtawe i miedziane odcienie. Dodaje włosom odcienia platyny, różowego złota albo liliowej barwy; toner do włosów brązowych – neutralizuje popielate i ciepłe odcienie, a przy tym wydobywa głębię ciemnego koloru włosów;

– neutralizuje popielate i ciepłe odcienie, a przy tym wydobywa głębię ciemnego koloru włosów; toner o czerwonych odcieniach – pomoże w uzyskaniu czerwonych refleksów i nasyceniu odcienia;

– pomoże w uzyskaniu czerwonych refleksów i nasyceniu odcienia; pastelowy toner do włosów – możesz wykonać różowe, niebieskie czy fioletowe pasemka.

Toner do włosów – jak go używać?

Na sam początek umyj włosy delikatnym szamponem, następnie osusz włosy ręcznikiem. Toner do włosów nakładaj zgodnie z instrukcją załączoną do opakowania, ale zazwyczaj ten rodzaj farby trzyma się od 20 do 40 minut na głowie, w zależności od intensywności koloru. Po tym czasie spłucz pasma i ciesz się efektem. Można również wykorzystać toner do włosów jako pre-toning, czyli przed koloryzacją z użyciem trwalszej farby. Tym sposobem odcień będzie trwalszy bez żadnych niepożądanych refleksów.