Facet zaczyna się od 180 cm? "Mówili, że jestem karłem, kurduplem"

- Niestety to, co słyszymy w domu, jest kluczowe dla naszego rozwoju. Przekazywanie chłopcom od najmłodszych lat, że postura i fizyczna siła stanowią o ich męskości, paradoksalnie ich osłabia. W Polsce bardzo często wciąż słyszy się, że mężczyzna powinien być wyższy od kobiety, że dzięki temu w podbramkowej sytuacji ją obroni. To pokłosie patriarchatu. Budujmy w chłopcach poczucie wewnętrznej siły - mówi eksperta i dodaje: - Mam także apel do wszystkich dziewczyn szukających na portalach randkowych księcia z bajki, najlepiej powyżej 190 cm. Zastanówcie się, czy wzrost jest istotniejszy od czułości, od poczucia bycia kochaną, od wzajemnego zrozumienia? Nieocenianie książki po okładce wszystkim nam wyjdzie na dobre - podsumowuje.