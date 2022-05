Kobiety jako sprawczynie przemocy. "Wylądowałem na kardiologii. Powodem przewlekły stres"

"Znajome nam dziewczyny zaczęły zachodzić w ciążę. Widziałem, że Anetę to odrobinę kłuło. Czasami robiła małe podchody i podpytywała mnie o nasze plany. Za każdym razem powtarzałem, że jest mi dobrze, jak jest. Podkreślałem, że nie chcę zostać ojcem (...). Pewnego dnia Aneta usiadła przy stole cała zalana łzami i jedyne, co była w stanie wycedzić między zębami, to, że jest w ciąży. Zamarłem. Aż dziwne, że nie straciłem przytomności, bo grunt zaczął mi się namacalnie osuwać pod nogami. (...) Przytuliłem ją najpierw, ale za moment otrzeźwiałem i zapytałem, jak to możliwe, że jest w ciąży, skoro brała tabletki. W tym płaczu nie potrafiła dojść do siebie. Siedzieliśmy tak w ciszy, aż w końcu przyznała się, że celowo odstawiła tabletki cztery miesiące temu. Szlochała i mówiła, że ogromnie pragnęła dziecka i wiedziała jednocześnie, że ja nigdy się na nie nie zgodzę. Powiedziała, że zrobiła to z pełną premedytacją i wbrew mnie" - napisał pan Mateusz.