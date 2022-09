Fala, lawina i wulkan. Naukowcy wyróżnili trzy rodzaje kobiecego orgazmu

Zygmunt Freud podzielił kobiecy orgazm na dwa rodzaje – pochwowy, osiągany za pomocą penetracji oraz orgazm łechtaczkowy. Dodatkowo określił on pierwszy z nich jako dojrzały, a drugi "niewłaściwy", przez co do dziś wiele kobiet uważa, że prawdziwym orgazmem jest ten osiągany podczas penetracji. Najnowsze badania pokazują jednak, że orgazm jest jeden, a różnicą jest po prostu sposób jego osiągnięcia.