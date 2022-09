"Lepiej postękać niż porozmawiać". Udawanie orgazmu to błędne koło

Ale z badań wynika, że mężczyźni też udają orgazmy, choć rzadziej niż kobiety (ok. 20 proc.). Robią to z podobnych powodów. – Rozwiązaniem niech będzie rosnąca kultura życia seksualnego, która skłoni nas do większej otwartości, edukacji, ćwiczeń i zaangażowania we wspólną przyjemność – radzi edukatorka seksualna. – Zamiast odgrywać filmowe sceny seksu i dopasowywać się do czyichś wyobrażeń, bierzmy przyjemność we własne ręce i to dosłownie: będąc kobietą, warto sobie w czasie seksu pomóc dłonią.