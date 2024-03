Fani uwielbiali dworek z "Rancza". Wcześniej pojawił się w filmie

Fani "Rancza" apelują, aby niewykorzystany scenariusz został opublikowany jako książka. W tym celu zwrócili się do TVP z petycją, pod którą podpisały się już setki osób. Twierdzą, że wcześniejsze próby publikacji były blokowane. W piśmie zaznaczono: "My, najwięksi entuzjaści 'Rancza', zwracamy się do was, jako do właścicieli praw do serialu, z uprzednim apelem o zgodę na wydanie scenariusza w formie książki, co przyniesie radość wielu tysiącom fanów tej kultowej produkcji".